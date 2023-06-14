Появилась информация о подорожании флагманов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Сообщается, что цены поднимутся на $100 и $200 соответственно. За iPhone 15 Pro покупатели отдадут на $100 больше по сравнению с текущими ценами, за iPhone 15 Pro Max — на $200 больше. Если информация подтвердится, то подорожание на флагманы станет первым за последние 6 лет.

При этом инсайдер объяснил, что повышение цен — ожидаемый шаг Apple, так как компания только в исследования вкладывает десятки миллионов долларов. К тому же подорожание просто логично в отношении iPhone 15 Pro Max, который станет станет первым «яблочным» флагманом с перископом, а модели Pro будут оснащены только чипом A17 Bionic с технологией 3 нм. Разумеется, всё это требует серьёзного вложения денег.