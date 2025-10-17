Появилась новая дата презентации трёхскладного Galaxy Z TriFold — 31 октября

Первоначально запуск телефона ожидался в 29 сентября, однако Samsung подтвердила, что модель выйдет позже, но до конца года. Информация о доступности пока не разглашается; по некоторым данным, продажи могут стартовать в ноябре.

Предполагается, что устройство будет иметь конструкцию с внутренней и внешней панелями, тремя батареями и процессором Snapdragon 8 Elite.