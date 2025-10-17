Появилась новая дата презентации трёхскладного Galaxy Z TriFold — 31 октября

Опубликовано 17 октября 2025, 17:321 мин.
Появилась новая дата презентации трёхскладного Galaxy Z TriFold — 31 октябряВозможно, модель представят на АТЭС
Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что Samsung представит трёхскладный телефон Galaxy Z TriFold на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Южной Корее 31 октября. В отличие от стандартных презентаций, устройство будет показано под стеклом, что не позволит топ-менеджерам компании взять его в руки и протестировать.
© Notebookcheck
Первоначально запуск телефона ожидался в 29 сентября, однако Samsung подтвердила, что модель выйдет позже, но до конца года. Информация о доступности пока не разглашается; по некоторым данным, продажи могут стартовать в ноябре.
Предполагается, что устройство будет иметь конструкцию с внутренней и внешней панелями, тремя батареями и процессором Snapdragon 8 Elite.