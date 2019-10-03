Появилась новая информация о компактном iPhone SE 2

Популярный аналитик Минг-Чи Куо опубликовал свой новый отчет, согласно которому iPhone SE 2 может получить IPS-дисплей и сканер отпечатка пальцев формата TouchID — все это для того, чтобы снизить производственные затраты. Также, по прогнозам аналитика, самый дешевый iPhone из всей линейки будет выпущен уже в первом квартале 2020 года, как и в случае оригинального iPhone SE. Согласно последним данным, устройство получит процессор Apple A13 Bionic, представленный в этом году, в также 3 ГБ оперативной памяти. Что касательно дизайна, то ожидается, что iPhone SE 2 будет похож на iPhone 8.

Напомним, что на данный момент именно iPhone 8 является самым доступным устройством Apple в сегменте смартфонов. Стартовая цена на него составляет 449 долларов.