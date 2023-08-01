Появилась новая информация об iPhone 15

По словам Гурмана, отличие младших и Pro-моделей будет состоять в материале корпуса: флагманы будут выполнены из титана, так как на нержавеющей стали остаются разводы и отпечатки пальцев, к тому же титан легче и прочнее. Будет отличие и в экранах. iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат экраны, выполненные по технологии Low injection pressure over-molding (LIPO), что позволит уменьшить толщину рамки дисплея до 1,5 мм; сейчас у iPhone толщина рамки дисплея — 2,2 мм.

У младших моделей iPhone 15 появится вырез для фронтальной камеры Dynamic Island, а на Pro-моделях вокруг экрана появятся сенсорные кнопки для регулирования громкости, отключения звука и других функций. Кроме того, флагманы получат новый процессор S9.

На всех моделях линейки разъём Lightning будет замещён USB-C для более высокой скорости передачи данных.

По мнению Гурмана, титановые флагманы подорожают. Примером этому титановые смарт-часы Apple Watch, которые по сравнению с предшествующими моделями выросли в цене на $100.