Появилась первая информация о Pro-версии бюджетного флагмана Xiaomi

Так, если верить данным анонимного интернет-инсайдера из Китая, местные блогеры уже вовсю получают информацию о новом Redmi K30 Pro от Xiaomi, но в силу ограничений из-за эмбарго очень неохотно делятся какими-либо сведениями. Но факт в том, что устройство и вправду существует, а учитывая, что анонс Xiaomi Mi 10 ожидается в феврале, то Redmi K30 Pro могут показать уже в марте-месяце.

Скорее всего, смартфон будет построен на базе процессора Snapdragon 865 и иметь мощную проводную зарядку на 33 Вт. Будет ли в новинке поддержка 5G-сетей — это пока неизвестно, но учитывая, что большинство производителей в текущем году представят устройства, в которых поддержка последнего поколения мобильных сетей будет обязательна, вполне вероятно, что Redmi K30 Pro также не потеряется на их фоне.