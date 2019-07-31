Появилась первая информация о сгибающихся смартфонах от LG

Точнее, смартфоны скорее не сгибаемые, а выполненные в формате своеобразного свитка — их можно складывать в рулон, когда они находятся в неиспользуемом состоянии. К слову, еще в начале 2018 года компания показывала на выставке CES показывала телевизоры собственной разработки с использованием данной технологии. Что же касательно названий, регистрацию которых попыталась оформить LG, то вот полный перечень: Roll, E Roll, Bi-Roll, Dual Roll, Singature R, R Screen, R Canvas, Roll Canvas, Rotolo и LG Rolling.