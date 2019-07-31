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Сегодня 13:23

Появилась первая информация о сгибающихся смартфонах от LG

Roll, Bi-Roll, Dual Roll — вероятные названия нового устройства
Корейское ведомство, занимающееся регистрацией интеллектуальной собственности одобрило новую торговую марку LG — LG Rolling. Что интересно, еще в апреле компания также подавала еще несколько заявок в подобное ведомство, но уже на территории Европы. И все они были похожи на названия сгибаемого смартфона.

Точнее, смартфоны скорее не сгибаемые, а выполненные в формате своеобразного свитка — их можно складывать в рулон, когда они находятся в неиспользуемом состоянии. К слову, еще в начале 2018 года компания показывала на выставке CES показывала телевизоры собственной разработки с использованием данной технологии. Что же касательно названий, регистрацию которых попыталась оформить LG, то вот полный перечень: Roll, E Roll, Bi-Roll, Dual Roll, Singature R, R Screen, R Canvas, Roll Canvas, Rotolo и LG Rolling.

В Корее зарегистрированное устройство попало под Class 9. Именно в связи с этим мы и предположили, что компания регистрирует смартфон, ведь к Class 9 относятся мобильные телефоны, носимые устройства, мониторы и так далее.

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