Появилась первая информация о смартфонах Nothing Phone 3

При этом информация приводится прежде всего для Индии, так как издание называет цену для местного рынка: $480–$540. Инсайдеры проливают свет и на сроки выхода Nothing Phone 3: в продаже модель должна оказаться в июле 2024 года.

Касательно чипа говорится о том, что это флагманская платформа, которой будут оснащены и такие смартфоны, как Redmi Turbo 3, Realme GT Neo 6 и iQOO Z9 Turbo. Отмечается, что вне китайского рынка Redmi Turbo 3 получит название Poco F6 и станет одним из основных конкурентов Nothing Phone 3.