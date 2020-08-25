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Появилась свежая информация о защитном стекле гибкого флагмана Samsung Galaxy Z Fold 2
Которая явно порадует тех, кто хотел приобрести новинку
Анонс нового гибкого флагмана Samsung Galaxy Z Fold 2 состоялся одновременно с другим смартфоном компании - Galaxy Note 20. Но если о защитном стекле последнего информация появилась чуть ли не сразу после презентации, сведений о том, что именно защищает экран нового Fold не было до последнего. К счастью для потенциальных владельцев гибкого телефона южнокорейского гиганта, эта информация все же стала общедоступной.
Так, если верить данным интернет-инсайдера, новенький Galaxy Z Fold 2 также оснащен защитным стеклом Gorilla Glass Victus или, как его еще называют, Gorilla Glass 7. Точно такая же защита используется и в вышеупомянутом Galaxy Note 20. Стоит отметить, что в сети имеется множество противоречивых отзывов о новой разработке компании Corning - одни ее безустанно хвалят, называя лучшим, что делала компания за всю историю, а другие ставят ей в вину то, что она порой не справляется даже с теми ударами, о которых было официально заявлено.
К слову, согласно данной утечке, Gorilla Glass используется лишь для защиты внешнего стекла - как обстоят дела с внутренним дисплеем, пока что неизвестно.