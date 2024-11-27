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Опубликовано 27 ноября 2024, 01:30
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Появилась утечка с примерным дизайном бюджетной модели A56 от Samsung

Но дата выхода неизвестна
Инсайдер OnLeaks опубликовал возможный дизайн предстоящего бюджетного телефона Galaxy А56. Но пока дата выхода новой модели неизвестна.
Появилась утечка с примерным дизайном бюджетной модели A56 от Samsung

© OnLeaks / Android Headlines

По словам инсайдера, «бюджетник» получит выступающий блок камер на тыльной панели. В этом блоке будут объединены все модули с разрешением 50, 12 и 5 Мп. Модель получит дисплей с тонкой рамкой и фронтальной камерой по центру.

При этом разрешение фронтальной камеры уменьшится с 32 Мп до 12 Мп, хотя инсайдер утверждает, что разработчики компенсируют этот момент улучшенным качеством съёмки.