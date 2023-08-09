Появилась внешняя система охлаждения для смартфонов

Система подходит для охлаждения как Android-смартфонов, так и iPhone, — любых мобильных устройств шириной в пределах 90 мм. В комплекте поставляется мобильное приложение для Android и iOS.

В основе Cryo Phone Cooler лежит термоэлектрическая охлаждающая пластина с эффектом Пельтье, кулер вращается со скоростью до 4200 об/мин. Система может прогонять до 47 литров воздуха в минуту, а уровень шума от вентилятора — до 26,4 дБА.

Производитель сообщает, что срок службы вентилятора достигает 40 тысяч часов. Система получила монохромный дисплеей для отображения температуры с настраиваемой RGB-подсветкой. Cryo Phone Cooler выполнена из алюминия, пластика и резины.