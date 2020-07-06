Появились данные о возможных датах выхода недорогих флагманов Xiaomi Redmi K40 и K40 Pro
На этот раз источником свежей информации стал популярный интернет-инсайдер из Китая под ником Digital Chat Station. Именно он опубликовал в местной соцсети Weibo данные о том, что Redmi K40 должен поступить в продажу ближе к концу 2020 года, примерно в четвертом квартале, а в основу девайса ляжет процессор Snapdragon 775. Что же до Pro-версии устройства, то она появится уже в начале следующего года, причем работать устройство будет на Snapdragon 875, который к тому моменту уже должен быть представлен. К сожалению, на сегодняшний день это вся информация, которая есть о смартфонах в сети.
Напомним, что по последним данным, Redmi K30 Ultra будет построен на базе MediaTek Dimensity 1000+, что позволит ему стать одновременно и недорогим смартфоном, и смартфоном с поддержкой мобильных сетей пятого поколения 5G.