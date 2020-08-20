Появились данные об увеличенной батареи в грядущем Samsung Galaxy S30+

Так, согласно [данным(https://www.galaxyclub.nl/nieuws/samsung-galaxy-s21-s30-serie-krijgt-grotere-batterijen-t-o-v-galaxy-s20-serie/), которыми оперирует интернет-ресурс, неизвестный смартфон с модельным номером SM-G996 получит батарею с маркировкой EB-BG996ABY, емкость которой составит 4 800 мАч. Учитывая то, что вышедший в 2020 году Samsung Galaxy S20+ имеет модельный номер SM-986, несложно понять, что речь в утечке идет о его наследнике - потенциальном Galaxy S30+. Напомним, что емкость аккумулятора флагмана текущего года составляет 4 500 мАч.

Стоит отметить, что до выхода нового девайс от Samsung еще есть время - обычно смартфоны линейки Galaxy S презентуют лишь в феврале. Но, вполне вероятно, что раз корейский техногигант начал допускать утечки на столь раннем этапе, во время анонса нас попытаются удивить совсем не новым смартфоном. Возможно, в рамках февральского Unpacked нас попытаются удивить первыми “умными” очками Samsung, которые должны будут составить конкуренцию еще неанонсированным Apple Glasses.