Появились детали о дате продаж и цене гибкой раскладушки Samsung Galaxy Z Flip
Так, например, он рассказал, что первая гибкая раскладушка компании под названием Galaxy Z Flip поступит в продажу уже 14 февраля — всего лишь спустя 3 дня после официальной презентации. Учитывая, что прежние слухи говорили о том, что линейка Galaxy S20 начнет продаваться лишь 6 марта, выходит, что Galaxy Z Flip своеобразный рекордсмен по скорости релиза среди смартфонов компании. Также Вайнбах назвал и цену новинки — она составит 1 400 долларов, что на самом деле не сильно-то и отличается от того, что твердили прежние слухи.
Но у всего этого есть и одно неприятно “но”. Судя по имеющимся у главного редактора XDA-Developers данным, устройство может оказаться эксклюзивом американского оператора AT&T. Правда данное ограничение будет нести временный характер и со временем смартфон появится в продажу и в других регионах.
Напомним, что анонс как Samsung Galaxy Z Flip, так и Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra ожидается уже 11 февраля.