Появились детали о дате продаж и цене гибкой раскладушки Samsung Galaxy Z Flip

Но у всего этого есть и одно неприятно “но”. Судя по имеющимся у главного редактора XDA-Developers данным, устройство может оказаться эксклюзивом американского оператора AT&T. Правда данное ограничение будет нести временный характер и со временем смартфон появится в продажу и в других регионах.

Напомним, что анонс как Samsung Galaxy Z Flip, так и Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra ожидается уже 11 февраля.