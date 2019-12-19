Появились фотографии гибкого смартфона Samsung в форме раскладушки
Отличительной особенностью новинки, помимо его формы, можно назвать его компактность — в отличие от Samsung Galaxy Fold, новинка явно будет влезать в среднестатистический карман без проблем, а также крайне удобно держаться в руке. К сожалению, информации о железе, установленном в новинке, никакой информации нет, но уже сейчас можно отметить, что, в отличие от все того же Motorola RAZR 2019, устройство избавится от огромного подбородка внизу, а также обзаведется двойной основной камерой.
Вполне вероятно, что новый гибкий смартфон Samsung будет представлен в рамках выставки потребительской электроники CES 2020, которая будет проходить в Лас-Вегасе с 7 по 10 января 2020 года. А возможно компания придержит устройство до MWC 2020, которая пройдет уже в феврале.