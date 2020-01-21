Появились изображения нового Samsung Galaxy Fold, который сможет складываться втрое

Как вы можете видеть, в отличие от прошлогоднего Galaxy Fold, новинка сможет складываться аж втрое, что позволит в разложенном виде иметь устройству куда большую диагональ, чем прежде. Также, если верить последним слухам, новый гибкий девайс Samsung будет стоить дороже, чем прошлогодняя версия, правда в сети так и нет никакой информации о том, какова будет итоговая цена Galaxy Fold Z.

Что же касательно первой демонстрации новинки, то вполне вероятно, что она состоится уже в самое ближайшее время — в рамках выставки MWC 2020 в Барселоне в конце февраля текущего года.