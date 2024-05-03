Появились качественные фото и цена легендарной Nokia 3210 в новой обертке

Nokia 3210 (2024) оснащена 2.4-дюймовым дисплеем с разрешением 320 x 240 пикселей и работает на чипсете Unisoc T107, который также используется в моделях Nokia 215, Nokia 225 и Nokia 235.

Память устройства составляет всего 64 МБ с возможностью расширения за счет microSD карты до 32 ГБ. Емкость аккумулятора — 1450 мАч.