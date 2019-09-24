Появились первые детали о новом смартфоне от создателя Android

Представители компании рассказали, что продукт находится на ранних стадиях тестирования. Также из источников стало известно, что базовая ориентация устройства составляет 90 или 270 градусов, что обычно наблюдается только на планшетах. Согласно опубликованным данным, есть признаки того, что Essential разрабатывает альтернативу microG с открытым исходным кодом для Google Play. Возможно, таким образом компания пытается стать независимой от сервисов Google.

Что касается процессора, то по ожиданиям смартфон будет оснащен Qualcomm Snapdragon 730. На данный момент точная дата анонса устройства неизвестна, но произойдет это не раньше следующего года.