Появились первые фото чехлов для Huawei P70: модель получит треугольный блок камер

Опубликовано 06 марта 2024, 05:15
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Появились первые фото чехлов для Huawei P70: модель получит треугольный блок камерПока это сообщения инсайдера
Известный китайский инсайдер DigitalChatStation (DCS) слил в Сеть первые рендеры чехлов для смартфона Huawei P70, что пролило свет на неожиданное дизайнерское решение разработчиков модели.
Согласно фото DCS, Huawei P70 получит треугольный блок камер, что является неожиданным решением на рынке. Вероятно, смартфон получит достаточно большой основной модуль, две дополнительные камеры, а также двойную светодиодную вспышку.
Новые данные схожи с той информацией, которую DCS сливал раньше. По более ранним сообщениям инсайдера, Huawei P70 может быть оснащён новыми телеобъективом, технологией спутниковой связи и необычным, достаточно ярким дизайном.