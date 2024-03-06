Появились первые фото чехлов для Huawei P70: модель получит треугольный блок камер

Согласно фото DCS, Huawei P70 получит треугольный блок камер, что является неожиданным решением на рынке. Вероятно, смартфон получит достаточно большой основной модуль, две дополнительные камеры, а также двойную светодиодную вспышку.

Новые данные схожи с той информацией, которую DCS сливал раньше. По более ранним сообщениям инсайдера, Huawei P70 может быть оснащён новыми телеобъективом, технологией спутниковой связи и необычным, достаточно ярким дизайном.