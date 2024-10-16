Появились первые характеристики ожидаемого в 2026 году iPhone 18

Инсайдер сообщил, что iPhone 18 будет основан на 2-нм чипе A20 от чипмейкера TSMC. Также он утверждает, что эта модель получит ОЗУ на 12 ГБ.

Чип А20 будет производиться по технологии WMCM, отличающейся от текущей технологии InFo обеспечением более высокой гибкости и оптимизированной связи между центральным (CPU) и графическим (GPU) процессорами, а также другими компонентами чипсета.

По словам другого инсайдера и аналитика Минг-Чи Куо, 2-нм чипами будут оснащаться только флагманские Pro-версии в силу высокой стоимости.

Ожидается, что серийное производство 2-нм чипов начнётся в 2025 году. Apple будет первым поставщиком смартфонов, который получит новые чипы.