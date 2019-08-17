Появились первые подробности будущего бюджетника от Samsung

Из документа Wi-Fi Alliance следует лишь то, что смартфон будет из коробки работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie и Wi-Fi 802.11 b/g/n. И хоть технические характеристики нового устройства еще не появились в сети, можно предположить, что оно в чем-то будет превосходить Galaxy A20. Напомним, что Galaxy A20 имеет 6,4-дюймовый SuperAMOLED-дисплей с HD+ разрешением. Работает смартфон на базе 14-нм фирменного процессора Exynos 7884.
К слову, ожидается, что Galaxy A20s появится на индийском рынке наряду с Galaxy A30s и Galaxy A70s. Телефон будет доступен в двух цветах - черном и синем. Что касательно цен, то об этом пока никакой точной информации нет.