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Сегодня 12:34

Появились первые подробности будущего бюджетника от Samsung

Анонс ожидается в ближайшее время
Буквально недавно Samsung представила Galaxy A10s — устройство, производством которой будет заниматься сторонняя компания. Вполне вероятно, что на этом корейский гигант не остановится и в ближайшее время выпустит еще один новый смартфон в линейке Galaxy A, который получит название Galaxy A20s. Так, новое устройство уже было сертифицировано Wi-Fi Alliance, что намекает на то, что смартфон может быть официально представлен в ближайшие недели.

Из документа Wi-Fi Alliance следует лишь то, что смартфон будет из коробки работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie и Wi-Fi 802.11 b/g/n. И хоть технические характеристики нового устройства еще не появились в сети, можно предположить, что оно в чем-то будет превосходить Galaxy A20. Напомним, что Galaxy A20 имеет 6,4-дюймовый SuperAMOLED-дисплей с HD+ разрешением. Работает смартфон на базе 14-нм фирменного процессора Exynos 7884.

К слову, ожидается, что Galaxy A20s появится на индийском рынке наряду с Galaxy A30s и Galaxy A70s. Телефон будет доступен в двух цветах - черном и синем. Что касательно цен, то об этом пока никакой точной информации нет.

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