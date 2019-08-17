Появились первые подробности будущего бюджетника от Samsung

Буквально недавно Samsung представила Galaxy A10s — устройство, производством которой будет заниматься сторонняя компания. Вполне вероятно, что на этом корейский гигант не остановится и в ближайшее время выпустит еще один новый смартфон в линейке Galaxy A, который получит название Galaxy A20s. Так, новое устройство уже было сертифицировано Wi-Fi Alliance, что намекает на то, что смартфон может быть официально представлен в ближайшие недели.