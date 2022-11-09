Появились первые подробности о флагманах 2023 года Google Pixel 8 и 8 Pro

На данный момент известно, что кодовые имена устройств — Husky и Shiba. Никаких подробностей о внешнем виде смартфонов инсайдеры не сообщили, но зато рассказали, что условный Google Tensor G3 будет создаваться силами Samsung.

Есть шансы, что это может быть чип, выполненный по нормам 3-нм техпроцесса. Если это так, то новый SoC, установленный в линейке Pixel 8, сможет похвастаться высокой производительностью при крайне низком энергопотреблении.

Также ожидается, что обе модели получат 12 ГБ оперативной памяти. При этом разрешение экрана, частота его обновления и прочие «дисплейные» моменты, вроде как, останутся без изменений.