Появились первые подробности о флагманских Google Pixel 7 и 7 Pro

Так, например, интернет-инсайдеры рассказали, что Google Pixel 7 и 7 Pro будут оснащаться SoC Tensor второго поколения. Пока что устройства носят кодовые названия «Cheetah» («Гепард») и «Panther» («Пантера»). Последнее стало известно после тщательного изучения кода в недавно выпущенной предварительной версии Android 13.

Напомним, что впервые Google Tensor начал устанавливаться в линейке Pixel 6. Несмотря на то, что чип немного уступал конкурирующим чипсетам, таким как Snapdragon 888, Google сделала отдельный акцент на важности собственной разработки для различных функций с поддержкой ИИ.