Появились первые подробности о флагманских Google Pixel 7 и 7 Pro

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Появились первые подробности о флагманских Google Pixel 7 и 7 ProВ том числе и их кодовые названия
Некоторое время назад Google представила первую бету Android 13 для разработчиков. Чаще всего именно в такие моменты в сети всплывают первые сведения о будущих флагманах компании. Исключением не стал и этот раз.
Так, например, интернет-инсайдеры рассказали, что Google Pixel 7 и 7 Pro будут оснащаться SoC Tensor второго поколения. Пока что устройства носят кодовые названия «Cheetah» («Гепард») и «Panther» («Пантера»). Последнее стало известно после тщательного изучения кода в недавно выпущенной предварительной версии Android 13.
Напомним, что впервые Google Tensor начал устанавливаться в линейке Pixel 6. Несмотря на то, что чип немного уступал конкурирующим чипсетам, таким как Snapdragon 888, Google сделала отдельный акцент на важности собственной разработки для различных функций с поддержкой ИИ.
Источник: CNET