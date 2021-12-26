Появились первые подробности об Android 13

Так, например, в свежей версии кода Android Open Source Project (AOSP) нашлось упоминание кодека LE Audio (LC3), который был добавлен в системные настройки. Более того, его вовсе сделали тем кодеком, который имеет наивысший приоритет при подключении к аудиоустройству.

Таким образом, с высокой долей вероятности, в грядущем Android 13 стоит ждать появления технологии Bluetooth LE Audio. Помимо всего прочего, она сможет обеспечить увеличение времени автономной работы и более стабильное соединение без необходимости мириться со снижением качества звука на мобильных устройствах.