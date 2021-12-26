Появились первые подробности об Android 13

Появились первые подробности об Android 13Они порадуют любителей долгой автономности смартфонов
Так, например, в свежей версии кода Android Open Source Project (AOSP) нашлось упоминание кодека LE Audio (LC3), который был добавлен в системные настройки. Более того, его вовсе сделали тем кодеком, который имеет наивысший приоритет при подключении к аудиоустройству.
Таким образом, с высокой долей вероятности, в грядущем Android 13 стоит ждать появления технологии Bluetooth LE Audio. Помимо всего прочего, она сможет обеспечить увеличение времени автономной работы и более стабильное соединение без необходимости мириться со снижением качества звука на мобильных устройствах.
Напомним, что выход новой версии Android происходит осенью каждого нового года. А это значит, что 13-я версия «зелёного робота» доберётся до первых пользователей уже менее, чем через год.