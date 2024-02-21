Появились первые подробности об экране складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 6

Опубликовано 21 февраля 2024, 08:54
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Появились первые подробности об экране складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 6Нас ждет интересное изменение дизайна
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6, анонс которого ожидается в августе 2024 года, может получить самые крупные изменения дизайна за последние годы.
По словам известного информатора Ice Universe, внешний экран Fold 6 будет шире, чем у всех предыдущих моделей. Он не будет таким широким, как у Pixel Fold, но все равно шире предшественников.
«Это исправит одну из основных проблем, с которыми пользователи сталкивались годами с линейкой Galaxy Fold, и явно получит одобрение», — отметил Ice Universe.
Помимо этого, форма телефона будет более квадратной, с более закругленными углами.
«Ближайшие к углам Fold 6 можно найти на Nubia Z60 Ultra. Угол изгиба практически прямой. Кроме того, рамка Fold 6 также будет очень плоской, аналогично Nubia Z60 Ultra», — добавил инсайдер.
Эти изменения могут сделать Fold 6 более удобным в использовании и просто приятным внешне.