Появились первые подробности об экране складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 6

По словам известного информатора Ice Universe, внешний экран Fold 6 будет шире, чем у всех предыдущих моделей. Он не будет таким широким, как у Pixel Fold, но все равно шире предшественников.

«Это исправит одну из основных проблем, с которыми пользователи сталкивались годами с линейкой Galaxy Fold, и явно получит одобрение», — отметил Ice Universe.

Помимо этого, форма телефона будет более квадратной, с более закругленными углами.

«Ближайшие к углам Fold 6 можно найти на Nubia Z60 Ultra. Угол изгиба практически прямой. Кроме того, рамка Fold 6 также будет очень плоской, аналогично Nubia Z60 Ultra», — добавил инсайдер.

Эти изменения могут сделать Fold 6 более удобным в использовании и просто приятным внешне.