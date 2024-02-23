Появились первые рендеры Google Pixel Fold 2, подчёркивающие изменения в дизайне

Согласно утечке, новая модель станет больше предыдущей. Высота первой модели составляла 139,7 мм, высота второй модели составит 155,2 мм. Полные размеры явно больше, чем у оригинального Pixel Fold: 155,2 x 150,2 x 5,27 мм в развёрнутом виде и 155,2 x 77,1 x 10,54 мм в сложенном. Примечательно, что устройство стало тоньше предшественника.

Диагональ гаджета составит 7,9", с учётом рамок — 8,1". Диагональ внешнего экрана увеличится с 5,8" до 6,4", или 6,6" с учётом углов.

Pixel Fold 2 лишится привычного горизонтального козырька камеры, или панели камеры. Блок с датчиками станет боле массивным и окажется в углу корпуса. Камера внутреннего дисплея расположится под экраном, под перфорированным отверстием в верхней части.