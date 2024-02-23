Появились первые рендеры Google Pixel Fold 2, подчёркивающие изменения в дизайне

Опубликовано 23 февраля 2024, 12:00
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Появились первые рендеры Google Pixel Fold 2, подчёркивающие изменения в дизайнеЭта модель будет заметно отличаться от предшественника
Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер, он же OnLeaks, показал первые рендеры нового дизайна складного смартфона Google Pixel Fold 2.
Согласно утечке, новая модель станет больше предыдущей. Высота первой модели составляла 139,7 мм, высота второй модели составит 155,2 мм. Полные размеры явно больше, чем у оригинального Pixel Fold: 155,2 x 150,2 x 5,27 мм в развёрнутом виде и 155,2 x 77,1 x 10,54 мм в сложенном. Примечательно, что устройство стало тоньше предшественника.
Диагональ гаджета составит 7,9", с учётом рамок — 8,1". Диагональ внешнего экрана увеличится с 5,8" до 6,4", или 6,6" с учётом углов.
Pixel Fold 2 лишится привычного горизонтального козырька камеры, или панели камеры. Блок с датчиками станет боле массивным и окажется в углу корпуса. Камера внутреннего дисплея расположится под экраном, под перфорированным отверстием в верхней части.
Источник:Smartprix
Автор:Андрей Кадуков