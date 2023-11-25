Появились первые живые фото флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra

В плане дизайна новая модель почти ничем не будет отличаться от предшественника — Galaxy S23 Ultra. На тыльной стороне разместятся пять датчиков камеры и светодиодная вспышка. Кнопки включения и регулировки громкости остались на прежнем месте — правой боковой грани. Расположение отсека для стилуса тоже не изменилось — осталось на нижней грани корпуса.