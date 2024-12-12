Появились подробности о камерах iPhone SE (2025), до анонса которого осталось пару месяцев

Опубликовано 12 декабря 2024, 08:031 мин.
Появились подробности о камерах iPhone SE (2025), до анонса которого осталось пару месяцевЕсть информация и о дисплее
Согласно источникам южнокорейского издания ET News, Apple готовит для iPhone SE (2025) улучшенные камеры.
Анонс же новинки ожидается уже в I квартале 2025 года.
Так, если в iPhone SE (2022) использовались 12-мегапиксельная основная и 7-мегапиксельная фронтальная камеры, то новый iPhone SE получит 48-мегапиксельный основной сенсор и 12-мегапиксельную селфи-камеру.
Камеры будут идентичны тем, что используются в iPhone 16, за исключением ультраширокоугольного модуля, которого в SE (2025) не будет.
Основным поставщиком сенсоров станет LG Innotek, также к проекту подключатся Foxconn и Cowell Electronics. OLED-дисплеи для модели будут предоставлены LG Display и BOE. Доля LG Display в поставках составит от 25 до 35%.