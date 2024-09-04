Появились подробности о камере флагманского Xiaomi 15 Ultra

Судя по слухам, в нее войдет в том числе и модель 15 Ultra, ожидаемая, правда, в 2025 году. Основные улучшения коснутся камер.

Новый основной сенсор — Sony LYT-900 — обещает улучшенную съемку при слабом освещении. Главным же нововведением станет 200-мегапиксельный телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом, который заменит 50-мегапиксельный перископ с 5-кратным зумом из предыдущей модели.

Селфи-камера также получит апгрейд до 50 Мп, что значительно выше 32 Мп у Xiaomi 14 Ultra. Дисплей смартфона будет иметь микрокривизну по всем сторонам, разрешение 2K и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном.

Под капотом Xiaomi 15 Ultra установят процессор Snapdragon 8 Gen 4, до 24 ГБ оперативной памяти и 6200 мАч аккумулятор.