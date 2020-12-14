Появились подробности о камере грядущего флагмана Samsung Galaxy S21 5G

Источником свежих данных стал популярный интернет-инсайдер Ice Universe. В своём посте в Twitter он рассказал, что широкоугольная камера Galaxy S21 5G получит модуль Sony IMX563 оптического формата 1/2,55 дюйма и разрешением 12,2 Мп. Увеличится и угол обзора: со 120° до 123°. Также «ширик» оснастят системой автоматической фокусировки Dual PD, что позволит модулю использоваться и для макросъёмки.

Напомним, что ранее в сеть попала порция слухов, согласно которой Galaxy S21 получит поддержку фирменного стилуса S Pen. Также уже сейчас можно найти небольшие рекламные видеоролики, раскрывающие внешний вид будущих новинок.