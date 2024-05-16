Появились подробности о процессоре флагманского Samsung Galaxy S25

Эта стратегия также использовалась в Galaxy S24, что увеличило операционную прибыль компании в I квартале 2024 года на 933% по сравнению с 2023 годом.

Exynos 2500 будет использовать второе поколение 3-нм GAA (Gate-All-Around) процесса, что повысит эффективность флагманских моделей. Технология уменьшает трату энергии и увеличивает пропускную способность тока, давая Samsung преимущество перед конкурентами.

Новый чип сможет похвастаться сниженным на 50% потреблением энергии, увеличением производительности на 30% и уменьшением площади на 35%.

По данным инсайдеров, тесты Exynos 2500 показали, что чип превосходит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в тестах на CPU и GPU.