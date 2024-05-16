Появились подробности о процессоре флагманского Samsung Galaxy S25

Опубликовано 16 мая 2024, 07:46
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Появились подробности о процессоре флагманского Samsung Galaxy S25Намечается интересное обновление
Samsung планирует использовать стратегию с двумя процессорами для Galaxy S25 в следующем году: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 и Exynos 2500.
Эта стратегия также использовалась в Galaxy S24, что увеличило операционную прибыль компании в I квартале 2024 года на 933% по сравнению с 2023 годом.
Exynos 2500 будет использовать второе поколение 3-нм GAA (Gate-All-Around) процесса, что повысит эффективность флагманских моделей. Технология уменьшает трату энергии и увеличивает пропускную способность тока, давая Samsung преимущество перед конкурентами.
Новый чип сможет похвастаться сниженным на 50% потреблением энергии, увеличением производительности на 30% и уменьшением площади на 35%.
По данным инсайдеров, тесты Exynos 2500 показали, что чип превосходит Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в тестах на CPU и GPU.