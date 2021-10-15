Появились подробности о сроках выхода многострадального флагмана Samsung Galaxy S21 FE

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Появились подробности о сроках выхода многострадального флагмана Samsung Galaxy S21 FEИ о связи устройства с октябрьской презентацией Unpacked
Накануне Samsung удивила пользователей внезапным анонсом свежей презентации — «Unpacked часть 2». В сети тут же поползли слухи о том, что именно на ней нас ждёт анонс долгожданного «фанатского» флагмана Galaxy S21 FE.
Но множество интернет-инсайдеров поторопились остудить наш с вами пыл. По их словам, массовое производство аппарата намечено лишь на декабрь 2021 года. А вот выйти устройство, якобы, должно уже в январе 2022-го, сообщает GSMArena.
При этом есть даже дата — 11 января 2022 года. Правда, непонятно — идёт ли речь о дате выхода либо же лишь о дне анонса телефона.
Напомним, что осенняя презентация Samsung состоится 20 октября. При этом уже и не понятно, чего стоит ждать от неё, раз Galaxy S21 FE покажут в другой раз. Возможно, будут представлены новинки в серии Galaxy A.