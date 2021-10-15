Появились подробности о сроках выхода многострадального флагмана Samsung Galaxy S21 FE

При этом есть даже дата — 11 января 2022 года. Правда, непонятно — идёт ли речь о дате выхода либо же лишь о дне анонса телефона.

Напомним, что осенняя презентация Samsung состоится 20 октября. При этом уже и не понятно, чего стоит ждать от неё, раз Galaxy S21 FE покажут в другой раз. Возможно, будут представлены новинки в серии Galaxy A.