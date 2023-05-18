Какими будут экран и камера первого складного смартфона OnePlus

Какими будут экран и камера первого складного смартфона OnePlusЖдём анонса в августе
OnePlus подтвердила, что собирается выпустить свой первый складной смартфон уже в этом году.
Пока о планах компании известно немного, но свежие утечки информации говорят о том, что грядущий OnePlus V Fold будет иметь много общего с ещё одним невышедшим смартфоном — Oppo Find N3.
Согласно отчёту 91Mobiles, в OnePlus V Fold будет 8-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Это больше, чем у большинства складных смартфонов на рынке, включая Samsung Galaxy Z Fold и новый Pixel Fold от Google, у которых дисплеи 7,6 дюйма.
Кроме того, устройство будет оснащено батареей на 4805 мАч, что значительно больше, чем у складного смартфона Samsung.
Но и это ещё не всё. OnePlus V Fold и Oppo Find N3, похоже, получат похожую камеру, как у Oppo Find X6. А это значит, что нас ждёт 50-мегапиксельная основная камера с датчиком Sony IMX890, дополненная 48-мегапиксельной ультраширокой камерой и 32-мегапиксельным датчиком с перископическим объективом.
Камеры для селфи включают в себя 20-мегапиксельную внешнюю камеру и 32-мегапиксельную на внутреннем дисплее.
Ожидается, что OnePlus представит свой первый складной смартфон в августе.