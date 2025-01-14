Появились результаты тестов Dimensity 8400 Ultra сразу в нескольких бенчмарках

Появились результаты тестов Dimensity 8400 Ultra сразу в нескольких бенчмаркахТри теста — три результата
В тестах AnTuTu Dimensity 8400 Ultra набрал 1 590 202 балла, превзойдя Snapdragon 7+ Gen 3 и даже флагманский Snapdragon 8s Gen 3. Разбивка баллов показывает, что чип выделяется благодаря производительности GPU (567 384 балла).
В Geekbench чип продемонстрировал 1579 баллов в одноядерном тесте и впечатляющие 6238 баллов в многоядерном. Это делает его лидером в задачах с высокой нагрузкой, что связано с его архитектурой из мощных больших ядер Cortex-A725.
3DMark WildLife Extreme Stress Test показал отличную графическую производительность: 4086 баллов против 2823 у Snapdragon 8s Gen 3. Это подтверждает превосходство Dimensity 8400 Ultra в играх и задачах с интенсивной графикой.
Напомним, что чип построен на 4-нм техпроцессе TSMC и включает Mali-G720 MP7 GPU, поддержку LPDDR5X-памяти, UFS 4.0 и камеры до 4K при 60 FPS.