Телефоны
Опубликовано 14 января 2025, 07:24
1 мин.

Появились результаты тестов Dimensity 8400 Ultra сразу в нескольких бенчмарках

Три теста — три результата
MediaTek Dimensity 8400 Ultra, анонсированный в декабре 2024 года, демонстрирует выдающиеся результаты для чипсета среднего класса.
Появились результаты тестов Dimensity 8400 Ultra сразу в нескольких бенчмарках
© Gizmochina

В тестах AnTuTu Dimensity 8400 Ultra набрал 1 590 202 балла, превзойдя Snapdragon 7+ Gen 3 и даже флагманский Snapdragon 8s Gen 3. Разбивка баллов показывает, что чип выделяется благодаря производительности GPU (567 384 балла).

Появились результаты тестов Dimensity 8400 Ultra сразу в нескольких бенчмарках
© Gizmochina

В Geekbench чип продемонстрировал 1579 баллов в одноядерном тесте и впечатляющие 6238 баллов в многоядерном. Это делает его лидером в задачах с высокой нагрузкой, что связано с его архитектурой из мощных больших ядер Cortex-A725.

Появились результаты тестов Dimensity 8400 Ultra сразу в нескольких бенчмарках
© Gizmochina

3DMark WildLife Extreme Stress Test показал отличную графическую производительность: 4086 баллов против 2823 у Snapdragon 8s Gen 3. Это подтверждает превосходство Dimensity 8400 Ultra в играх и задачах с интенсивной графикой.

Напомним, что чип построен на 4-нм техпроцессе TSMC и включает Mali-G720 MP7 GPU, поддержку LPDDR5X-памяти, UFS 4.0 и камеры до 4K при 60 FPS.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#MEDIATEK
,
#Qualcomm
,
#процессор