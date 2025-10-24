Появились результаты тестов Nothing Phone (3a) Lite с процессором Dimensity 7300

Как отмечает GizmoChina, хотя процессор Dimensity 7300 имеет схожее название с предыдущей моделью, он менее мощный, но при этом более энергоэффективный. В его состав входят четыре ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,5 ГГц, в то время как Dimensity 7200 Pro оснащён двумя ядрами Cortex-A715 с частотой 2,8 ГГц.

Nothing Phone (3a) Lite оснащён ИИ-чипом APU 655 в 7300 и APU 650 в 7200 Pro, графическим процессором Mali-G615 MP2 в 7300, ОЗУ LPDDR5 3200 МГц, постоянной памятью UFS 3.1. Модель получила камеру Imagiq 950 с разрешением 200 МП и поддержкой 4K HDR.

Ожидается, что Nothing Phone (3a) Lite будет предлагаться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.