Телефоны
Опубликовано 24 октября 2025, 22:30
1 мин.

Появились результаты тестов Nothing Phone (3a) Lite с процессором Dimensity 7300

Это бюджетная модель
Недавно в Сети появилась новая утечка о смартфоне Nothing Phone (3a) Lite. Бенчмарк Geekbench опубликовал данные с результатами тестирования модели.
В базе данных Geekbench были опубликованы сведения о модели Nothing под номером A001T. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти и работает на операционной системе Android 15. В одноядерных тестах смартфон набрал 1003 балла, а в многоядерных — 2925 баллов.

Как отмечает GizmoChina, хотя процессор Dimensity 7300 имеет схожее название с предыдущей моделью, он менее мощный, но при этом более энергоэффективный. В его состав входят четыре ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,5 ГГц, в то время как Dimensity 7200 Pro оснащён двумя ядрами Cortex-A715 с частотой 2,8 ГГц.

Nothing Phone (3a) Lite оснащён ИИ-чипом APU 655 в 7300 и APU 650 в 7200 Pro, графическим процессором Mali-G615 MP2 в 7300, ОЗУ LPDDR5 3200 МГц, постоянной памятью UFS 3.1. Модель получила камеру Imagiq 950 с разрешением 200 МП и поддержкой 4K HDR.

Ожидается, что Nothing Phone (3a) Lite будет предлагаться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков
