Появились свежие подробности о флагмане Xiaomi со сверхбыстрой зарядкой на 100 Вт

Источником на этот раз послужил популярный интернет-ресурс XDA-Developers, пользователи которого и обнаружили следы нового смартфона Xiaomi в коде свежей версии прошивки MIUI 12. Там новинка проходит под кодовым именем Xiaomi CAS, при этом, согласно информации в прошивке, в основу смартфона легла однокристальная система, а в качестве основной камеры будет выступать модуль на 48 Мп. И это достаточно интересная информация, так как от флагмана Xiaomi ждешь 108 Мп либо, на крайний случай, 64 Мп.

По всей видимости, компания решила сделать новый смартфон слабым по фотовозможностям для того, чтобы цена на него, с учетом реализации технологии Super Charge Turbo, не вышла за пределы определенного психологического барьера.

Напомним, что анонс новинки ожидается уже в августе текущего года. Вероятнее всего, устройство будет называться Xiaomi Mi 10 Venti.