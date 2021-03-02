Появились свежие подробности о грядущем недорогом флагмане Xiaomi Poco F3

Так, Poco F3 прошёл сертификацию в Федеральной комиссии по связи США. Именно благодаря этому мы знаем, что новинка от Poco будет полной копией Redmi K40. Как пишет GSMArena, смартфон также будет базироваться на чипе Snapdragon 870, иметь поддержку 5G, а также от 6 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ памяти постоянной.

Основная камера получит несколько модулей: на 48, 8 и 5 Мп. Фронтальная камера сможет «похвастаться» разрешением 20 Мп. Также устройство оснастят аккумулятором на 4520 мАч и быстрой проводной зарядкой (33 Вт). К сожалению, точные сроки анонса Poco F3 всё ещё не были озвучены.