Появились свежие подробности о первом массовом смартфоне с подэкранной фронтальной камерой

Так, например, в сети был опубликован материал ZTE, в котором говорится о том, что их новый смартфон оснащен сразу 12 антеннами, что примерно на 25-30% больше, чем у конкурентов. При этом расположили антенны таким хитрым образом, чтобы они могли стабильно и без проблем принимать сотовый сигнал во всех направлениях.