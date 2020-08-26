Телефоны
Сегодня 12:24
Появились свежие подробности о первом массовом смартфоне с подэкранной фронтальной камерой
По всей видимости, нас ждет анонс истинно флагманского и бескомпромиссного устройства
Уже совсем скоро, 1 сентября, должен состояться анонс первого массового смартфона с подэкранной фронтальной камерой — ZTE Axon 20 5G. Но несмотря на, казалось бы, приближающуюся дату проведения мероприятия, в сети появляются свежие подробности о новинке.
Так, например, в сети был опубликован материал ZTE, в котором говорится о том, что их новый смартфон оснащен сразу 12 антеннами, что примерно на 25-30% больше, чем у конкурентов. При этом расположили антенны таким хитрым образом, чтобы они могли стабильно и без проблем принимать сотовый сигнал во всех направлениях.
Также в ZTE Axon 20 5G была применена новейшая технология размещения антенн PDS — они установлены методом наносеребряного покрытия. Данный метод позволил компании-производителю улучшить прием и передачу сигнала, не в последнюю очередь за счет отвода антенн на максимальное расстояние от материнской платы.