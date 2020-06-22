Появились свежие подробности о первом складном Apple iPhone

Так, судя по данным инсайдеров, складной iPhone и вправду не будет гибким - вместо складного дисплея, устройство получит два отдельных экрана. Также устройство будет лишено фирменной системы Face ID - вместо этого, для разблокировки смартфона будет использоваться сканер отпечатка пальцев, который будет располагаться на боковой части устройства.

К сожалению, никакой информации о дате выхода девайса на рынок не сообщается, зато судя по всему, для своего первого складного смартфона Apple все же сохранит все существующие партнерские отношения с такими компаниями как Hon Hai, Daliguang и Kecheng.