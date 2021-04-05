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Сегодня в 09:33
Появилось очередное доказательство уменьшения чёлки в грядущем iPhone 13
И выглядит такое решение куда современнее, чем на том же iPhone 12 Pro Max
Чем ближе осенняя презентация Apple, тем больше в сети утечек о новеньких iPhone 13. На этот раз в сети появилось видео с макетом смартфона, демонстрирующего, что новый телефон купертиновцев получит уменьшенную чёлку.
На нём можно увидеть, что рамки вокруг дисплея устройства останутся примерно такими же, изменится лишь область с Face ID. Как пишет Cult of Mac, высота чёлки составит около 7 мм. При этом свежая утечка подтверждает предыдущие.
Важно отметить, что подобные макеты очень часто оказываются не просто плодом больной фантазии дизайнеров, а материальным воплощением грядущей новинки. В основу такого «воплощения» зачастую ложатся данные инсайдеров внутри самой Apple, либо кого-то, кто приближен к цепочке производственных поставок.