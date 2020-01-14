Появилось видео с демонстрацией первой раскладушки Samsung Galaxy Z Flip с гибким дисплеем

Так, тематический интернет-ресурс LetsGoDigital поделился свежими материалами об устройстве, в число которых вошли как высококачественные рендеры Samsung Galaxy Z Flip, так и полноценный фанатский ролик, демонстрирующий прелести устройства со всех сторон. Напомним, что судя по последним данным, новинка получит дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц, а также защитный слой, состоящий не из пластика, как это было в Galaxy Fold, а из полноценного ультратонкого стекла.