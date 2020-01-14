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Сегодня 07:09
Появилось видео с демонстрацией первой раскладушки Samsung Galaxy Z Flip с гибким дисплеем
Выглядит устройство очень симпатично
Samsung Galaxy Z Flip — это новый гибкий смартфон южнокорейской компании Samsung, который на этот раз будет выполнен в форм-факторе раскладушки, тем самым воспроизводя идеи недавно анонсированного Motorola RAZR 2019. До последнего момента в сети было достаточно мало информации о внешнем виде новинки, но сейчас, благодаря свежей утечки, данный пробел был с лихвой восполнен.
Так, тематический интернет-ресурс LetsGoDigital поделился свежими материалами об устройстве, в число которых вошли как высококачественные рендеры Samsung Galaxy Z Flip, так и полноценный фанатский ролик, демонстрирующий прелести устройства со всех сторон. Напомним, что судя по последним данным, новинка получит дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц, а также защитный слой, состоящий не из пластика, как это было в Galaxy Fold, а из полноценного ультратонкого стекла.
Напомним, что новинка, вместе с линейкой Samsung Galaxy S20, состоящей из Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, будет анонсирована уже в самое ближайшее время — 11 февраля текущего года.