Появилось видео с работающим Galaxy Note 10 Plus

Внешний вид устройства полностью совпадает с опубликованными чуть ранее пресс-рендерами. Как и ожидалось, фронтальная камера смартфона расположилась по центру, в аккуратном круглом вырезе под нее, а вот тыльная сторона устройства на видео закрыта за защитным чехлом — к сожалению, уточнить дизайн основной камеры будущей новинки не представляется возможным.

По последним данным, Galaxy Note 10 получит 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED дисплей с поддержкой стандарта HDR10+. По процессору, который получит устройство, все еще ходят споры: кто-то говорит, что Samsung внедрит микрочип собственного производства, другие же инсайдеры сообщают об использовании Snapdragon 855 Plus. В любом случае, в смартфоне ожидается 8 ГБ оперативной памяти и от 256 ГБ внутренней памяти. Емкость аккумулятора составит 3600 мАч.

Напомним, что презентация Samsung Galaxy Note 10 и Samsung Galaxy Note 10 Plus состоится уже 7 августа.