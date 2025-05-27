Появилось живое фото Galaxy Z Fold 7 — камера стала заметно крупнее

Ожидается, что новинка дебютирует в июле 2025 года вместе с Z Flip 7 и бюджетной версией Flip 7 FE. Фото быстро исчезло с Weibo, что только усилило интерес к утечке.

На снимке заметна увеличенная камера: сохранилась вертикальная тройная компоновка, но блок явно стал шире, а вспышка опущена ниже. Всё это косвенно подтверждает слухи о том, что Fold 7 получит 200-мегапиксельный сенсор вместо 50 Мп в Fold 6.