Появился первый обзор необычного смартфона Infinix, меняющего цвет задней крышки по желанию пользователя

Задняя крышка устройства может менять цвет по команде пользователя, напоминая концепты E-Ink и цветоизменяющиеся панели, представленные в автоиндустрии.

Однако здесь это не дисплей, а цветная поверхность, способная переключаться между разными цветами и узорами без потребления энергии после смены.

Технология E-Color Shift второго поколения отличается от предшественницы возможностью изменять больше элементов и создавать более сложные узоры.