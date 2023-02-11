Появился рейтинг лучших на начало 2023 года смартфонов

Первое место досталось флагману Google Pixel 7 Pro. К плюсам гаджета отнесли улучшенные характеристики по сравнению с предыдущей моделью, высокое качество камеры и необычные функции смартфона. Минусом названы недолгое время автономной работы, «сомнительные» с точки зрения эргономики элементы дизайна и высокая цена по сравнению с младшей моделью Pixel 7.

Второе место занял Samsung Galaxy S23 Ultra. Преимуществом модели, по мнению обозревателей, является премиальный дизайн устройства и высокая производительность, длительный период автономности, продолжительная поддержка ПО и качественная камера с разрешением 200 Мп. Основной минус заключается в том, что смартфон является «скучным» и слишком дорогим даже для флагманских гаджетов, а алгоритмы камеры смартфона нередко ошибаются.

Третье место отдали базовому Pixel 7. К преимуществам модели отнесли дизайн, который во многом превосходит флагманский, качественную камеру и по-настоящему флагманскую производительность по «доступной» цене. Минусы — отсутствие телеобъектива и слабая автономность.

На четвёртом месте относительно недорогой Google Pixel 6a. Плюсы — достаточно высокая производительность, компактный дизайн, длительная поддержка софта и качественная камера. Недостатки — слабая яркость экрана, не лучшее качество связи и непродолжительное время автономной работы.

Пятое место в рейтинге отвели складному Samsung Galaxy Z Flip4. Преимуществами смартфона назвали низкую стоимость и при этом хорошую эргономику. Минусы устройства — слабая батарея и камера среднего уровня.