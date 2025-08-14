Появился список телефонов Samsung с 7-летним циклом обновлений: бюджетных пока нет

Как отмечает портал Gizmochina, опубликовавший список моделей с 7-летними обновлениями, большинство производителей ограничиваются четырьмя-пятью обновлениями Android, в то время как Samsung вслед за Google предлагает до семи крупных обновлений.

Galaxy S24 стал первым телефоном, для которого Samsung пообещала выпускать обновления Android в течение семи лет. То же самое касается новых флагманских телефонов и планшетов Galaxy. Хотя это не подтверждено официально, Samsung, вероятно, будет выпускать семь основных обновлений для всех будущих флагманских устройств.

При этом в предлагаемом списке по какой-то причине нет «середнячков» и бюджетных моделей, хотя, по слухам, политика обновления смартфонов на протяжении 7 лет распространяется и на такие гаджеты.

А среди тех моделей, которые поддерживают семь основных обновлений Android, значатся следующие: Galaxy S25 Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE, специальное издание Galaxy Z Fold. Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE+. Galaxy XCover 7 Pro.