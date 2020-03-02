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Появился свежий постер нового недорогого камерофона Xiaomi Redmi Note 9
Который раскрывает ключевые особенности новинки
Популярный интернет-инсайдер из Индии Ишан Агарвал опубликовал в сети кое-что, что касается новых недорогих смартфонов Xiaomi — Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro.
На этот раз речь идет о свежем постере, на котором изображено главное, что нам нужно знать о грядущих новинках. Так, устройство получит “звериную” камеру, “звериный” дизайн, “звериный” процессор и “звериный” гейминг. Судя по всему, именно на данных аспектах будет сконцентрировано основное внимание спикеров во время презентации обновленной линейки Redmi Note.
Напомним, что анонс устройств был официально назначен на 12 марта текущего года. Судя по имеющимся данным, Redmi Note 9 Pro будет предлагаться на старте от 200 долларов.