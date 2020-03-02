Появился свежий постер нового недорогого камерофона Xiaomi Redmi Note 9

На этот раз речь идет о свежем постере, на котором изображено главное, что нам нужно знать о грядущих новинках. Так, устройство получит “звериную” камеру, “звериный” дизайн, “звериный” процессор и “звериный” гейминг. Судя по всему, именно на данных аспектах будет сконцентрировано основное внимание спикеров во время презентации обновленной линейки Redmi Note.