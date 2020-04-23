Появился свежий список смартфонов Xiaomi, которые получат новую версию фирменной оболочки MIUI 12

Еще в феврале в сети уже появлялся список из около полусотни устройств, которые якобы обновят до MIUI 12, но очень скоро в сети появилось опровержение данной информации. Сейчас же список опубликовал популярный интернет-инсайдер Xiaomishka, который уже не раз делился планами компании задолго до их официального анонса. В итоге, по словам информатора, MIUI 12 как минимум в числе первых получат 25 моделей: Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 9 Pro, Mi 9, Mi 9 SE, Mi 8 Transparent Explorer/Screen fingerprint Edition, Mi 8, Mi Mix 3, Mi Mix 2s, Mi CC9 Pro, Mi CC9 и Mi CC9e. Смартфоны Redmi: Redmi K30 Pro, Redmi K30, Redmi K20 Pro/Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi 8/8A, Redmi 7/7A. В дальнейшем список может расшириться. Важно понимать, что речь идет лишь о китайской версии прошивок — как дела будут обстоять с международными смартфонами, пока неизвестно.