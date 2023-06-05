Позорище: флагманский Samsung Galaxy S24 Ultra получит оптический зум хуже, чем у уже вышедшего Oppo Find X6 Pro

07:39, 05 июня 2023
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Позорище: флагманский Samsung Galaxy S24 Ultra получит оптический зум хуже, чем у уже вышедшего Oppo Find X6 ProИ всё из-за отсутствия желания развиваться
По мнению известного инсайдера Ice Universe, Samsung Galaxy S24 Ultra может уступить некоторым конкурентам в части оптического зума.
Он заявил, что новая модель будет использовать тот же сенсор для приближения без потерь, что и предыдущая модель — Galaxy S23 Ultra. И это отличает Samsung от конкурентов.
Та же Oppo, например, в своём смартфоне Find X6 Pro, установила более продвинутую оптическую систему.
В своём Twitter-посте Ice Universe отметил, что Oppo Find X6 Pro легко превосходит Galaxy S23 Ultra, а значит будет на голову выше и ещё не вышедшего Galaxy S24 Ultra.
В качестве подтверждения своей точки зрения он привёл сравнительные фото с зумом, сделанные на Oppo Find X6 Pro и Galaxy S23 Ultra.