Позорище: флагманский Samsung Galaxy S24 Ultra получит оптический зум хуже, чем у уже вышедшего Oppo Find X6 Pro

Он заявил, что новая модель будет использовать тот же сенсор для приближения без потерь, что и предыдущая модель — Galaxy S23 Ultra. И это отличает Samsung от конкурентов.

Та же Oppo, например, в своём смартфоне Find X6 Pro, установила более продвинутую оптическую систему.