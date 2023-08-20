Практически полностью разборный смартфон Fairphone 5 получит пятилетнюю гарантию и обновления в течение восьми лет

Основное внимание привлекает обещание компании предоставить пятилетнюю гарантию и восемь лет обновлений программного обеспечения. Такой долгий срок поддержки стал возможным благодаря использованию уникального долгоживущего восьмиядерного чипсета.

Согласно утечкам, Fairphone 5 будет работать на SoC Qualcomm. Вероятно, на QCM6490. Этот процессор рассматривается как улучшенная версия Snapdragon 782G, предназначенная не только для смартфонов, но и для IoT-устройств.

Кроме того, благодаря использованию чистой версии Android без дополнительных оболочек, смартфон обещает быстро работать даже спустя восемь лет.

Что касается других характеристик, Fairphone 5 будет оснащён 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ внутреннего хранилища, слотом для карты памяти до 1 ТБ и двойной основной камерой с разрешением 50 Мп.

Его съёмный аккумулятор сможет похвастаться ёмкостью в 3905 мАч. Может показаться, что этого недостаточно, но стоит понимать, что пользователи смогут легко заменить его при необходимости.