Правда ли, что OnePlus 15 хуже, чем OnePlus 13

Многие говорят, что OnePlus 15 по сравнению с предшественником - это даунгрейд. Но так ли это на самом деле?

Дисплей OnePlus 15 стал немного меньше: его диагональ составляет 6,78" против 6,82" у 13-го. Частота обновления тоже увеличилась до 165 Гц со 120 Гц. Дисплей стал полностью плоским, а у OnePlus 13 были изогнутые края. При этом экран 13-го ярче по сравнению с новинкой. В целом же по дисплею лидирует всё же предшественник.

На максимальной громкости звук OnePlus 15 остаётся чистым, а у OnePlus 13 он начинает искажаться.

Что касается камер, то размеры сенсоров у OnePlus 15 стали меньше, чем у 13-го. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже. Фотографии на 15-й получаются с более реалистичными цветами и более низким уровнем контраста в большинстве сценариев. Единственная ситуация, когда качество у новинки ухудшается, - это слабое освещение. Также у OnePlus 15 появился автофокус на фронтальной камере.

Что касается производительности, то на OnePlus 15 стоит новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а на 13-м - Snapdragon 8 Elite. Оперативной памяти у 13-й версии было больше: 12, 16 и 24 ГБ, тогда как у 15-й только 12 и 16 ГБ. В остальном изменилась только версия памяти: с 4.0 на 4.1.

Результаты тестирования смартфонов в играх и в рабочих программах - ниже на скриншотах.

Ёмкость аккумулятора у OnePlus 15 стала 7300 мАч против 6000 мАч у OnePlus 13. Предшественник поддерживал проводную зарядку на 100 Вт, а новинка - на 120 Вт. В остальном ничего не изменилось.

OnePlus 13 смог проработать в активном режиме использования 9 часов 35 минут, а 15-й - 12 часов 37 минут. До 100% устройства заряжаются примерно за одно и то же время: 52 минуты 19 секунд - OnePlus 15 и 52 минуты 45 секунд - OnePlus 13.